Home Daybreak Apple Noch mehr Sicherheitsupdates | Randloses iPhone rückt näher | Nächstes Musikvideo mit iPhone gefilmt – Daybreak Apple

Noch mehr Sicherheitsupdates | Randloses iPhone rückt näher | Nächstes Musikvideo mit iPhone gefilmt – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erfahrt ihr mehr über Sicherheitsupdates für iOS und macOS, nun auch für ältere Versionen. Außerdem will Apple das erste iPhone mit randlosem Display weiter voranbringen und erneut wurde ein Musikvideo ausschließlich mit einem iPhone gefilmt. Das und mehr gleich hier!

Erneute Updates für ältere Versionen

Am Montag erschienen neben iOS 16.6 auch andere Updates, die die ein oder andere Sicherheitslücke geschlossen haben. Nun sind weitere Updates für iOS 15, macOS Big Sur sowie Monterey erschienen. Es wird dringend empfohlen, diese zu installieren, da sie Sicherheitslücken schließen, die bereits aktiv ausgenutzt wurden.

Apple drängt Zulieferer zu weniger Rand

Ein Display komplett ohne Rand ist das, worauf Apple hinarbeitet. Nun wurden fertiger wie Samsung und LG gebeten, sich auf die Fertigung dieser Displays vorzubereiten. Gleichzeitig wird man wohl kein gebogenes Display im iPhone sehen, da Apple das ganze flach halten möchte, um so mehr Platz für Antennen etc. zur Verfügung zu haben.

Neues Musikvideo mit iPhone gefilmt

In der Vergangenheit kam es schon vor, das Apple sich mit Künstlern zusammentut, um Musikvideos ausschließlich mit einem iPhone filmen zu lassen. Dies geschah bereits mit „Stupid Love“ von Lady Gaga oder „Lose You to Love Me“ von Selena Gomez. Beide wurden ausschließlich mit einem iPhone 11 Pro gefilmt. Nun gibt es ein neues Video dieser Art, es heißt „ETA“ und stammt von der K-Pop-Band „NewJeans“.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon wieder für heute. Euch noch einen schönen und angenehmen Tag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!