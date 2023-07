Home iPhone Gefilmt mit dem iPhone 14 Pro: Musikvideo der K-Pop-Band NewJeans in Partnerschaft mit Apple entstanden, um für iPhone-Kamera zu werben

Nachdem Apple bereits jüngst mehrere Werbeclips veröffentlicht hat, um die Kamera des iPhone 14 Pro anzupreisen, hat das Unternehmen nun ein weiteres solcher Videos produziert. Dabei handelt es sich um eine Musikvideo, das in Zusammenarbeit mit der K-Pop-Band NewJeans entstanden ist und alleinig mit dem iPhone gefilmt wurde.

Zuletzt hat Apple wiederholt Werbevideos veröffentlicht, um für die Kamera des iPhone 14 Pro zu werben. Offenbar scheint dieses Projekt noch nicht beendet zu sein, denn nun ist ein weiterer Clip erschienen, der ebenfalls die Funktionen des aktuellen iPhone-Modells zur Schau stellt.

Dieser ist gemeinsam mit NewJeans entstanden, einer K-Pop-Band, die erst seit letztem Jahr existiert und doch laut Pitchfork bereits als einer der derzeit interessantesten K-Pop-Acts gilt. Nachdem die Band in der Vergangenheit schon von Marken wie Gucci, Louis Vuitton, Burberry und Chanel kontaktiert wurde, ist nun auch Apple eine Zusammenarbeit mit dieser eingegangen, um ein Musikvideo für einen ihrer Songs zu produzieren und gleichzeitig Werbung für das iPhone zu machen.

Band wirbt für Action und Cinematic Mode

Denn wie AdAge bestätigt, ist das Musikvideo zu dem Song „ETA“ einzig mithilfe des iPhone 14 Pro gefilmt worden und Teil der Werbekampagne „Shot on iPhone“. Neben diesem wurden aber auch Behind-The-Scenes-Videos veröffentlicht, die verdeutlichen, wie genau das iPhone für den Dreh benutzt wurde. Darüber hinaus hat die Band kürzlich auf Instagram für bestimmte Features wie den Cinematic Mode in 4K sowie den Action Mode geworben.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Apple mit Musikerinnen und Musikern zusammenarbeitet, um den Bekanntheitsgrad seiner Produkte zu erhöhen. Vor ein paar Jahren hatte Apple nämlich schon einmal an der Produktion von Musikvideos bekannter Künstlerinnen und Künstler mitgewirkt. Damals handelte es sich um die Songs „Stupid Love“ von Lady Gaga und „Lose You to Love Me“ von Selena Gomez.

Den dreiminütigen Clip zum Lied „ETA“ könnt ihr euch hier ansehen:

