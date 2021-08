Home Betriebssystem Neue Public Betas von iOS 15 und iPadOS 15 sowie watchOS 8 für freiwillige Testeer jetzt auch verfügbar

Neue Public Betas von iOS 15 und iPadOS 15 sowie watchOS 8 für freiwillige Testeer jetzt auch verfügbar

Apple hat inzwischen auch die neue Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für die interessierten freiwilligen Tester vorgelegt. Die fertigen Updates für alle Nutzer erscheinen in wenigen Wochen, allerdings – so ganz fertig werden sie bis dahin nicht mehr werden.

Apple hat inzwischen auch die neue Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für die freiwilligen Tester vorgelegt. Gestern Abend war die siebte Beta für die registrierten Entwickler verteilt worden.

Die Nutzung der Public Beta von Apples kommenden Updates ist nach einer einmaligen Registrierung mit der eigenen Apple-ID kostenlos möglich. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass trotz des recht fortgeschrittenen Stadiums der Beta noch immer Probleme auftreten können, überdies sind bestimmte Funktionalitäten nicht nutzbar. Banking-Apps wie die von der Sparkasse können in diesen Betas nicht genutzt werden.

watchOS 8 auch mit neuer Public Beta

Auch die neue watchOS 8-Public Beta wurde inzwischen von Apple für freiwillige Tester bereitgestellt. Für die Installation muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, zu wenigstens 50% geladen sein und mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Die nun noch folgenden Betas optimieren die kommenden Updates und beheben noch verbliebene Fehler. Apple hat aus iOS 15 und iPadOS 15 allerdings zwischenzeitlich SharePlay in Facetime wieder gestrichen und willl es später nachreichen. Der neue Private Relay-Dienst in der iCloud startet zunächst auch nur als Beta, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!