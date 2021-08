Home Betriebssystem iOS 15 und iPadOS 15 Beta 7 für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 Beta 7 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Diese neue Testversion folgt damit gut eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta. Darin hatte mit die größte Änderung darin bestanden, den Nutzern eine Adressleiste in Safari am oberen Rand zurückzugeben und ihnen SharePlay wieder wegzunehmen.

Apple hat gerade eben die siebte Beta von iOS 15 und iPadOS 15 an die registrierten Entwickler verteilt. Damit können nun alle registrierten Developer diese neue Testversion laden und installieren. Wenn sie aktuell noch nicht auf euren Geräten angezeigt wird, geduldet euch noch einen Moment, da diese Betas in Wellen ausgerollt werden. Die Build-Nummer der neuen Beta lautet 19A5337a.

Apple hatte vor gut einer Woche die letzte Beta von iOS 15 an die Entwickler ausgegeben. Deren interessanteste Neuerung war sicherlich, dass Nutzer in ihr wieder die Möglichkeit erhielten, die Adressleiste in Safari am oberen Bildschirmrand anzuzeigen.

Release nähert sich mit großen Schritten

Zugleich hatte Apple allerdings auch die Funktion Facetime SharePlay entfernt und erklärt, man werde sie bis zum Start von iOS 15 und iPadOS 15 nicht mehr zurückbringen. Stattdessen soll sie in einer späteren Aktualisierung bereitgestellt werden.

Welche Neuerungen iOS 15 und iPadOS 15 Beta 7 bringen, ist noch nicht bekannt, wir werden im Bedarfsfall zeitnah über interessante Änderungen berichten.

