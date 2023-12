Home Apple Watch Neue Apple Watch Activitiy Challenge startet am 1. Januar

Die Apple Watch ist nicht nur eine beliebte Smartwatch, sie ist sogar die meistverkaufte Uhr der Welt. Ein großer Fokus liegt für viele Käufer auf der Erfüllung sportlicher Ziele, was durch das Schließen der Ringe erleichtert werden soll.

Dabei helfen sollen auch die zahlreichen Activity Challenges, die Apple regelmäßig ausruft. Zu Beginn des neuen Jahres, am 01. Januar 2024 startet die nächste Herausforderung. Passend zu vermeintlichen Neujahresvorsätzen geht es dieses Mal darum, alle drei Ringe sieben Mal in Folge zu schließen.

Bewegung, Training und Stehen: Apples Ringe wollen geschlossen werden

Bei den Aktivitäts-Ringen handelt es sich bei der Apple Watch um bunte Ringe, die sich je nach Aktivität mal mehr und mal weniger schließen. Der rote Ring spiegelt sie Bewegungskalorien über den Tag hinweg wider. Der grüne Ring symbolisiert die Trainingsminuten pro Tag und der blaue Ring steht – im wahrsten Sinne des Wortes – für die Anzahl an Stunden, in denen man mindestens eine Minute gestanden ist.

All diese Ringe lassen sich individuell anpassen, sodass sich jeder realistische Ziele setzen kann. Bei der Activity Challenge im Januar geht es also in erster Linie darum, seine eigenen Ziele umzusetzen.

Nutzt ihr die Apple Watch regelmäßig zum Sport und nehmt an der Activity Challenge teil? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

