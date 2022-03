Home iCloud / Services MLB auf Apple TV+: Startet am 8. April 2022

Seit knapp zweieinhalb Jahren gibt es den Streamingservice Apple TV+ und so langsam scheinen sich die Anstrengungen auszuzahlen. So konnte sich Apple mit dem Film Coda gerade erst den Oscar für den besten Film sichern. Seit Neustem zählt auch Live-Sport dazu und hier gibt es nun den ersten Ausstrahlungstermin.

Spiele der MLB: Ab 8. April geht es los

Für seinen Streamingservice konnte sich Apple exklusiv die Übertragungsrechte der Freitagsspiele der Major League Baseball sichern, wie man auf dem „peek performance“-Event stolz verkündete. Nun wissen wir auch, wann es losgehen wird. Apple und die Major League Baseball haben heute die erste Hälfte des „Friday Night Baseball“-Programms 2022 bekannt gegeben, ab dem 08. April 2022 geht es los.

Die beiden ersten übertragenen Spiele werden die Partien New York Mets gegen die Washington Nationals und die Houston Astros gegen die Los Angeles Angels sein. Sowohl vor dem Spiel als auch danach beinhaltet „Friday Night Baseball“ eine Liveshow sowie Hintergrundberichte.

Deutsche Fans schauen in die Röhre

Apple wird die ersten 12 Spiele, solange dauert der Deal, kostenfrei übertragen, was als Feldversuch gewertet werden kann. Das lässt sich Apple Gerüchten zufolge rund 85 Millionen US-Dollar kosten, Apfelpage.de berichtete. Abonnenten von Apple TV+ in Deutschland schauen allerdings in die Röhre. Friday Night Baseball wird zunächst nur in den USA, Kanada, Australien, Brasilien, Japan, Mexiko, Puerto Rico, Südkorea und dem Vereinigten Königreich verfügbar sein. Alles Länder, in denen Baseball deutlich relevanter als hierzulande ist.

