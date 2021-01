Home Apple Mark Zuckerberg sauer: Apple will nur die Konkurrenz behindern

Mark Zuckerberg sauer: Apple will nur die Konkurrenz behindern

Auch Facebook hat unlängst seine Quartalszahlen vorgelegt. Am Rande der Veröffentlichung konnte es sich CEO Mark Zuckerberg nicht verkneifen, ein paar unfreundliche Worte in Richtung Apple abzufeuern: Der Konzern habe keineswegs das Wohl der Nutzer im Sinn, indem er seine neuen Anti-Tracking-Vorgaben einführe. Viel mehr ziele Apple einzig und allein auf die Behinderung der Konkurrenz.

Es waren klare Worte, die allerdings keinen neuen Vorwurf von Facebook an Apple adressierten. Das soziale Netzwerk hat in dieser Bilanzwoche ebenfalls seine Quartalszahlen vorgelegt und Gründer und CEO Mark Zuckerberg erklärte nochmals seine ausgeprägte Unzufriedenheit über Apple. Konkret bezog er sich auf Apples neues Anti-Tracking-Feature in iOS 14.

Nutzer müssen in Zukunft von Apps um Erlaubnis gefragt werden, bevor ihr Verhalten App-übergreifend getrackt werden dürfen. Damit strebe Apple aber durchaus nicht den Schutz der Privatsphäre der Nutzer an. Dem Unternehmen ginge es nur darum, der Konkurrenz Knüppel zwischen die Beine zu werfen, wird Zuckerberg von US-Zeitungsberichten zitiert.

Facebook stört sich an iMessage und Facetime

Und auch weitere Details, die Facebook an Apple stören, blieb der Konzernlenker nicht schuldig. Es sei iMessage, das Facebook ein Dorn im Auge sei. Diesen Dienst liefere Apple vorinstalliert auf allen iPhones und iPads aus, nur so habe iMessage zum beliebtesten Messenger der USA werden können. Mit Facetime sei es das gleiche. Tatsächlich bietet der Facebook Messenger ebenfalls Messaging und Telefonie in Ton und Bild und auch für Gruppen an. Daher hatte Facebook vor kurzem einen Vorstoß lanciert, wonach Apple in Zukunft gezwungen werden solle, auch andere Messenger als Standard-Messenger unter iOS zuzulassen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, Android biete diese Möglichkeit schon lange. Allerdings steht kaum zu befürchten, dass Facebook sich hiermit in nächster Zeit durchsetzt.

