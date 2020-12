Home Betriebssystem macOS 11.1 RC-Version für Entwickler bereitgestellt

macOS 11.1 RC-Version für Entwickler bereitgestellt

Apple hat heute Abend macOS 11.1 in der RC-Version vorgelegt. Registrierte Entwickler können das Update damit ab sofort laden und installieren. Damit rückt die Veröffentlichung der finalen Fassung des kommenden Updates in greifbare Nähe.

Apple hat am heutigen Donnerstag Abend die RC-Version von macOS 11.1 an die Entwickler verteilt. Diese ist in der Regel mit der finalen Version eines Updates identisch. Nur im Falle noch auftretender gravierender Probleme, die von den Entwicklern rückgemeldet werden, wird noch einmal Hand daran gelegt.

Finales Update für alle Nutzer dürfte bald kommen

Gestern hatte Apple bereits die RC-Versionen von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 sowie watchOS 7.2 und tvOS 14.3 an die Entwickler verteilt. Diese Updates dürften am kommenden Montag für alle Nutzer erscheinen.

Auch macOS 11.1 wird wohl bald für alle Nutzer veröffentlicht werden. Es sind keine größeren Änderungen oder Neuerungen in dem Update enthalten, dieses konzentriert sich vor allem auf die Verbesserung der Stabilität und die Beseitigung von Fehlern, von denen es zuletzt noch einige in macOS Big Sur gab. Sie hatten unter anderem dazu geführt, dass MacBooks älteren und jüngeren Baujahrs bei der Installation von macOS Big Sur oder der Systemwiederherstellung unbrauchbar wurden.

