MacBook Pro- und Air noch 2020 mit Apple-Silicon, 14 Zoll-MacBook nächstes Jahr?

Apple soll in diesem und nächstem Jahr noch einige weitere neue MacBooks an den Start bringen. Ein MacBook Pro und ein MacBook Air sollen noch erscheinen. In den neuen Modellen soll auch schon der Apple Silicon-CPU verbaut sein. Und erneut bekommen Anhänger eines überarbeiteten MacBook-Designs ein wenig Grund für neue Hoffnung.

Das MacBook-Lineup von Apple wird im Laufe des Jahres noch weitere Neuzugänge erhalten, das glaubt zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo. In einer aktuellen Notiz für Investoren von TF International Securities schreibt der Branchenkenner, Apple werde noch in diesem Jahr wenigstens zwei neue MacBooks auf den Markt bringen.

Zunächst soll Apple ein 13,3 Zoll-MacBook Pro präsentieren. Auch ein MacBook Air in neuer Auflage soll in nicht allzu ferner Zukunft noch erscheinen. Dass 13 Zoll-Modell wird laut Kuo schon im vierten Quartal 2020 auf den Markt kommen. Das neue MacBook Air werde entweder auch in Q4 2020 oder Q1 2021 vorgestellt werden.

Alle neuen Modelle mit neuem Apple-Prozessor

Wird das aktuelle MacBook Pro vielleicht das letzte Pro-Modell mit Intel-CPU sein? Laut Ming-Chi Kuo werden alle beiden neuen Modelle den auf ARM-Prozessoren basierenden neuen Prozessor von Apple bekommen. Apple hatte auf der WWDC 2020 den Wechsel von Intel zu eigenen ARM-Adaptionen angekündigt.

Auch der iMac wird in Zukunft wohl mit ARM-Chips laufen, zuvor wird allerdings noch eine Intel-Version erwartet.

Neue 14- und 16 Zoll-Modelle im nächsten Jahr

Unterdessen spricht Ming-Chi Kuo auch von einem Designupdate. Im kommenden Jahr werde Apple eine 14,1 Zoll-Version seines MacBook Pro bringen. Auch ein überarbeitetes 16 Zoll-Modell soll noch kommen. Kürzlich erst hatten wir über neue Leaks zu einem 14 Zoll-MacBook berichtet. Diese neuen Modelle werde Apple aber erst gegen Ende 2021 oder Anfang 2022 vorstellen, so der Analyst. Diese neuen Modelle sollen auch mit den bereits oft herbeigeschriebenen Mini-LEDs kommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!