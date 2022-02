Home Daybreak Apple Läuft auf der Brille „realityOS“? | wann kommt iOS 15.4? | keine Stalking-AirTags mehr – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heißt das Betriebssystem für die Apple-Brille tatsächlich „realityOS“? Nun, das fände ich ja nun wirklich … also ich weiß nicht, wie ich das fände, auf jeden Fall nicht gut. Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Apple wird wohl irgendwann im Laufe des Jahres seine neue und erste VR-Brille auf den Markt bringen. Auf ihr wird wohl ein neues System laufen, das vermutlich abermals von macOS und der Unix-Basis abgeleitet ist. Es soll … nun es soll… es soll also tatsächlich „realityOS“ heißen. Ich habe das bereits in unserem Redaktions-Podcast angesprochen, aber ich finde diesen mutmaßlichen Namen, der hoffentlich nicht zur Realität wird, so dermaßen daneben, dass es schon brummt. Wie es aussieht, bin ich damit zumindest nicht völlig allein. Bleibt mal abzuwarten, ob Apple tatsächlich versuchen wird, einen Namen für das Betriebssystem der Realität zu vergeben.

Wann wird iOS 15.4 veröffentlicht?

Zugegeben, das war eine etwas banale Überlegung, ich fand sie aber dennoch nicht abwegig. Apple wird mit iOS 15.4 und iPadOS 15.4 einige neue Features einführen und da darf man ruhig mal darüber spekulieren, wann das Update erscheint. Nun, es gibt zumindest einige begründete Vermutungen über einen Termin, hier dazu mehr.

Apple aktualisiert die AirTags

Sie sollen Stalkern weniger Angriffsfläche bieten, zugegeben, das ist schon sinnvoll. Dummerweise verabschiedet sich damit auch immer mehr und mehr die Möglichkeit, die AirTags als eine Art provisorischer Diebstahlschutz zu nutzen. Sei’s drum, sie waren ohnehin immer nur zum Aufspüren von versehentlich verlegten Dingen gedacht, hier mehr zu den jüngsten Neuerungen die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat eine ganze Reihe an Updates für alle Nutzer verteilt: So wurden iOS 15.4 und iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.2.1 und watchOS 8.4.2 veröffentlicht. Die neuen Versionen bringen unter anderem die Beseitigung einer kritischen Lücke in WebKit.

Foxconn kann bald wieder besser liefern.

Und dann ist da noch zu erwähnen, dass Foxconn wohl bald zumindest wieder für eine zuverlässige Produktion des iPhones sorgen kann, hier dazu mehr.

Unser Autor informiert euch in einer neuen Ausgabe des AppSalat über die Neurungen in Apple Arcade im Februar, hier die Details.

Und wieso ein Vergleich eines 4.000 Dollar-PCs und eines iPhone 13 Pro Max doch ein wenig mehr als blöde Kommentare verdient hat, erfahrt ihr hier – nach dem Klick auf den Link.

Damit darf ich euch für heute verabschieden und ein schönes Wochenende wünschen.

-----

