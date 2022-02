Home Betriebssystem Sicherheitsupdate: Apple veröffentlicht iOS 15.3.1 und iPadOS 15.3.1 für alle Nutzer

Apple hat heute Abend iOS 15.3.1 und iPadOS 15.3.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update behebt einige wichtige Sicherheitsprobleme und wird allen Nutzern zur Installation empfohlen.

Apple hat heute Abend ein kleines Update für iPhone und iPad veröffentlicht. Die Aktualisierung auf iOS 15.3.1 und iPadOS 15.3.1 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Auf einem iPhone 13 Pro wiegt sie 255 MB.

Apple behebt mehrere Sicherheitslücken

Apple spricht in den Notizen zum Update nur von einigen Sicherheitsverbesserungen für iPhone und iPad. Dabei handelt es sich konkret um Lücken in WebKit, der Browser-Engine, die, auf der Safari basiert. Hier konnte ein Angreifer offenbar Code unterschieben und ausführen.

Apple hatte erst vor kurzem ein Update verteilt, das einige Sicherheitsprobleme in Zusammenhang mit der Nutzung von Safari behoben hat, die zuvor einige Monate lang nicht beseitigt wurden. Im vorliegenden Fall scheint es aber, als seien die nun geschlossenen Lücken bereits aktiv ausgenutzt worden, wie Apple in den Notizen zur Lücke schreibt.

Daneben behebt das Update auf die Version iOS 15.3.1 und iPadOS 15.3.1 auch Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Braille-Displays, so Apple.

