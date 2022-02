Home Apfelplausch „realityOS“: Gestört oder geil? | was soll der Facebook-Hass? | wozu ein Budget-MacBook Pro? – Apfelplausch 227

„realityOS“: Gestört oder geil? | was soll der Facebook-Hass? | wozu ein Budget-MacBook Pro? – Apfelplausch 227

Sponsor pCloud: lebenslanger 2 TB-Cloud-Speicher aus der Schweiz

Was würde es eigentlich bedeuten, wenn sich Meta aus Europa zurückziehen würde? Auf diese Frage gehen wir auch noch einmal in der heutigen Sendung ein, in der wir natürlich aber auch über Apple und die jüngsten Gerüchte und Entwicklungen sprechen. Ich darf euch recht herzlich zur Episode 227 begrüßen.

Apfelplausch direkt hören

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:05:45: Hörerpost: Interview mit Romans Kollegin zu iPhone-Reparatur | AirPods 3-Erfahrungsbericht | MacBook Air jetzt noch kaufen?

Hörerpost: Interview mit Romans Kollegin zu iPhone-Reparatur | AirPods 3-Erfahrungsbericht | MacBook Air jetzt noch kaufen? 00:17:00: Beta-Monitor: Mac Bluetooth-Bug behoben, Siri-Bug behoben

Beta-Monitor: Mac Bluetooth-Bug behoben, Siri-Bug behoben 00:22:00: Apple „reality OS“ taucht im App Store auf

Apple „reality OS“ taucht im App Store auf 00:30:00: Sponsor pCloud

00:33:00: Meta droht mit Rückzug aus Europa: Roman und Lukas verstehen Hass nicht

Meta droht mit Rückzug aus Europa: Roman und Lukas verstehen Hass nicht 00:50:10: Apple fordert 27 % auf Zahlungen außerhalb des App Stores

Apple fordert 27 % auf Zahlungen außerhalb des App Stores 01:00:00: Gerüchte und News der Woche: MacBook Pro Budget, AirPods Max mit Touch, iPhone SE 3

SPONSOR PCLOUD

Einmalzahlung

App, Webinterface, Backup-Funktion für Apple-Geräte

Schweizer Gesetzgebung, v. a. in Sachen Datenschutz sehr streng

Rechenzentren sind ISO-zertifiziert

Rechenzentren entsprechen dank intensiver Risikobewertung überdurchschnittlichen Kontrollstandards

Rechenzentren haben Frühwarnsysteme gegen Feuer, Wasser, Rauch oder Einbruch

alle Dateien mehrfach an verschiedenen Standorten gespiegelt (Datenverlust vorbeugen und Verfügbarkeit erhöhen)

AKTION

bis 15. Februar exklusive Valentinstags-Aktion

Betrifft Individual Lifetime-Pläne mit 500 GB und 2 TB Speicher

Stark rabattiert gegenüber dem vollen Preis: Für 500 GB nur 122,50 einmalig Für 2 TB nur 245 einmalig



→ zu pCloud (lebenslanger Cloud-Speicher aus der Schweiz)

Themen der Sendung

iPhone kaputt, was nun? Wir hatten darüber schon einmal gesprochen, als Apple sein Reparaturprogramm für Endkunden aufgelegt hat. Dass es auch ohne Mithilfe von Apple oder eines Handydoktors geht, erzählt uns Lea, die ihre iPhones die letzten Jahre immer selbst repariert. Sodann lesen wir auch noch ein wenig Post von euch vor, bevor wir in die Themen von heute einsteigen.

Was taugt der Name „realityOS“ als Bezeichnung für das Brillenbetriebssystem? Ich finde ihn nicht ideal, Lukas kann sich mit ihm anfreunden, wir tauschen einige Gedanken aus.

Meta weg und dann?

Lukas und ich beleuchten auch die – vorerst nur theoretische – Möglichkeit, dass sich Meta und damit Facebook und Instagram aus Europa zurückziehen könnten. Lukas beleuchtet die wirtschaftliche Perspektive, ich erkläre, was für mich Facebook und ein Schraubenzieher gemeinsam haben, hierzu auch mein Kommentar zum Thema.

Apple ist geldgierig

Diese simple Erkenntnis steuert Lukas zu dem Umstand bei, dass Apple statt 30% im App Store nun 27% von Entwicklern bei deren App-Umsätzen abhaben möchte.

Außerdem in der Sendung

Tap to Pay wird eingeführt, aber vorerst nur in den USA. Ein neuer Konkurrent für Payment-Startups? Wozu braucht es ein Budget-MacBook Pro, wo wir doch auch ein neues MacBook Air 2022 erwarten. Und sollten die AirPods Max 2 eine Touch-Bedienung bekommen oder eher so bleiben, wie sie sind.

Ich darf euch wie üblich viel Spaß beim Hören wünschen!

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!