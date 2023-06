Home Betriebssystem Kleines Update: Apple bereitet iOS 16.5.1 für Veröffentlichung vor

Apple bereitet offenbar noch ein weiteres kleines Update für das iPhone vor. Die Aktualisierung auf Version 16.5.1 könnte diese oder nächste Woche erscheinen und dürfte in der Hauptsache Fehler und Probleme beseitigen.

Apple hat aktuell offenbar noch ein kleines Update für iOS 16 in Vorbereitung, das noch vor der Veröffentlichung von iOS 16.6 und iPadOS 16.6 erscheinen wird. iOS 16.5.1 taucht aktuell in den Logs verschiedener Webseiten auf. Die kommende Mini-Aktualisierung wird daher wohl in nächster Zeit erscheinen.

iOS 16.5.1 könnte diese oder nächste Woche kommen

Es ist damit zu rechnen, dass die Aktualisierung auf iOS 16.5.1 in dieser oder der kommenden Woche an den Start gehen wird. Das Update ist ein kleines Bugfix-Patch und wird sich wohl vor allem um die Beseitigung verbliebener Probleme kümmern, so funktioniert etwa der USB-zu-Lightning-Adapter aktuell nicht mehr.

Das Problem ist allerdings in der aktuellen Beta von iOS 16.6 bereits behoben, die derzeit bei den Entwicklern liegt. Dennoch kann es sein, dass diese Bug auch Bestandteil des kommenden Bugfix-Updates wird. Apple wird iOS 16.6 wohl im kommenden Monat für alle Nutzer verteilen. Aktuell haben rund 81% aller Nutzer, die kompatible iPhones besitzen, iOS 16 installiert, wie Apple vor kurzem mitgeteilt hatte.

