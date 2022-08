Home Mac Kaputt: MacBook-Bildschirm bekommt Risse, Apple löscht Nutzerkommentare

Kaputt: MacBook-Bildschirm bekommt Risse, Apple löscht Nutzerkommentare

MacBook-Nutzer klagen zuletzt vermehrt über Risse im Display. Vor allem das MacBook Air scheint von dem Problem betroffen zu sein, jedoch nicht nur. Habt ihr auch solche Schäden bei euren Geräten beobachten müssen?

Zuletzt häufen sich Beschwerden von Nutzern, deren MacBooks plötzliche und unerklärliche Schäden aufweisen. Diskutiert wird dieses Problem unter anderem in Apples offizieller Supportcommunity. Dort berichten Nutzer seit Mai zunehmend öfter darüber, dass sich oft über Nacht Risse im Display ihrer MacBooks gebildet hätten.

diese seien teilweise so ausgeprägt, dass sie die normale Funktion des Bildschirms beeinträchtigen. Es scheint in der Hauptsache zwar das MacBook Air von dem Problem betoffen zu sein, doch auch das MacBook Pro kann offenbar von dem Problem befallen werden.

Apple lehnt eine kostenlose Reparatur ab und löscht Beiträge

Apple ist in dieser Sache wenig hilfreich: Nicht nur verweigert der Support des Unternehmens in der Regel die kostenlose Behebung des Schadens, dadurch entstehen den Geschädigten Kosten in der Höhe zwischen 400 und 600 Dollar, darüber hinaus geht man offenbar auch aktiv gegen die Diskussion vor. Entsprechende Forenbeiträge werden zunehmend öfter schlicht gelöscht.

Den Betroffenen wird mitgeteilt, ein mechanischer Effekt wie eine Verunreinigung sei für den Schaden verantwortlich, indes erklären alle betroffenen Nutzer, dass keine mechanische Kraft auf ihre Geräte einwirkte. Der Fall könnte ohne weiteres vor Gerichten entschieden werden, sollte Apple nicht einlenken.

Hat euer MacBook Air oder MacBook pro ähnliche Probleme gezeigt? Teilt gern eure Erfahrungen in den Kommentaren.

