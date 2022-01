Home Featured iPhone 15: Zehnfacher optischer Zoom zumindest für ein Modell?

Das iPhone wird vermutlich früher oder später ein deutliches Upgrade des optischen Zooms bekommen – allerdings wohl nicht mehr dieses Jahr. Der große Sprung könnte frühestens mit dem iPhone 15 erfolgen, glauben Beobachter.

Das iPhone soll früher oder später mit einem deutlich besseren optischen Zoom ausgestattet werden, das schreibt aktuell der Analyst Jeff Pu. Er greift damit eine von ihm und anderen Beobachtern zuvor bereits getroffene Einschätzung erneut auf: Zumindest ein Modell des iPhone 15 soll einen bis zu zehnfachen optischen Zoom besitzen, so der Analyst in einer entsprechenden Notiz. Es ist wahrscheinlich, dass hier vom iPhone 15 Pro Max die Rede ist.

Apple hatte in den letzten Jahren stets die Neigung, das größte iPhone auch am besten auszustatten, diese Ungleichheit wurde mit dem iPhone 13 Pro / Pro Max aufgehoben, jedoch wohl nur zeitweise. Es ist durchaus nicht abwegig, dass Apple diese unbeliebte Ungleichstellung in zukünftigen Modellen wieder aufleben lassen könnte.

Neuer besserer Zoom im iPhone wird durch Periskop realisiert

Einen deutlich leistungsfähigeren optischen Zoom können Hersteller mit einem Periskop im Smartphone umsetzen, der nichts mit U-Booten zu tun hat. Hier sorgt ein System aus raffiniert platzierten Spiegeln im Kameraaufbau für verlängerte Wegstrecken, die das eingefangene Licht zurücklegen muss. Ein Periskop wird bereits in der Kamera von Smartphones eingesetzt, so verfügen etwa das Samsung Galaxy S21 Ultra und das Huawei P40 Pro darüber und liefern hier durchaus beachtliche Ergebnisse.

