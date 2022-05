Home Daybreak Apple iPhone 14 Pro Max: Video zeigt mögliches Design | Neue Updates für iOS, macOS & Co. | Lightning könnte gänzlich verschwinden – Daybreak Apple

Guten Morgen! Ein Video zeigt, wie das iPhone 14 Pro Max in etwa aussehen könnte. Daneben hat Apple gestern sämtliche Softwareupdates veröffentlicht. Außerdem plant der Konzern wohl, den Lightning-Port in absehbarer Zeit in all seinen Produkten durch USB-C zu ersetzen. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 14 Pro Max: Video zeigt mögliches Design

Allmählich häufen sich die Gerüchte rund um das kommende iPhone und dessen Aussehen. Deshalb ist es bereits möglich, anhand dieser einen ungefähren Prototyp des iPhone 14 zu erstellen. Zu einem dieser hat der YouTuber Unbox Therapy nun ein Video veröffentlicht, bei dem er ein Rendering eines iPhone 14 Pro Max vorstellt. Dabei werden gewisse Unterschiede im Vergleich zum Vorgängermodell in Sachen Größe und Dicke deutlich. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Apple veröffentlicht diverse Softwareupdates

Gestern hat Apple sämtliche Updates für seine Betriebssysteme veröffentlicht. Damit können Nutzerinnen und Nutzer nun iOS 15.5 und iPadOS 15.5 laden. Aber auch macOS Monterey 12.4 und watchOS 8.6 sind nun verfügbar. Darüber hinaus wurden auch Updates für den Apple TV, den HomePod und HomePod mini sowie das Studio Display veröffentlicht. Alle Informationen zu den Neuerungen findet ihr im Artikel zum jeweiligen Softwareupdate.

Lightning könnte gänzlich verschwinden

Bereits in der vergangenen Woche kamen Gerüchte darüber auf, dass das iPhone im kommenden Jahr nicht mehr mit einem Lightning-Port ausgeliefert werden würde. Stattdessen wolle Apple dieses mit USB-C ausstatten. Analysten gehen aber nun sogar davon aus, dass dies auch auf andere Geräte zutreffen werde. Mehr dazu findet ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Netflix plant Ausstrahlung von Live-Inhalten

Offenbar überlegt Netflix, in Zukunft womöglich auch Live-Shows auszustrahlen. Mehr dazu hier.

App Stores bestehen zu einem Drittel aus veralteten Apps

Sowohl Apples App Store als auch der Google Play Store bestehen zu einem Drittel aus Apps, die seit langer Zeit kein Update mehr erhalten haben. Mehr dazu hier.

Tim Cook hielt Abschlussrede an Universität für Gehörlose

Letzte Woche hat Apple-CEO Tim Cook eine Rede auf einer Abschlussfeier an der Gallaudet University, einer Universität für Gehörlose gehalten, bei der er unter anderem die Wichtigkeit von Apples Partnerschaft mit der Universität hervorgehoben hat. Mehr dazu hier.

