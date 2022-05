Home Betriebssystem HomePod und HomePod Mini erhalten Softwareversion 15.5

HomePod und HomePod Mini erhalten Softwareversion 15.5

Apple versorgt heute Abend auch den HomePod und den HomePod Mini mit einem Software-Update. Die Smart Speaker mit Siri erhalten die Version 15.5, die auf tvOS 15.5 basiert. Apple macht keine Angaben über Neuerungen oder Änderungen in der Benutzung. Fallen euch Neuheiten an eurem HomePod auf?

Große Update-Welle: Auch der HomePod und der HomePod Mini erhält heute Abend ein Update. Die HomePod-Software 15.5 wurde für die Smart Speaker von Apple zum Download bereitgestellt.

Apples HomePods basieren auf der tvOS-Software, die für den HomePod angepasst wurde. Welche Neuerungen Apple mit der HomePod-Software 15.5 bringt, ist nicht klar, Apples Notizen zum Update geben darauf keinerlei Hinweise.

Der HomePod und HomePod Mini ziehen sich die Updates automatisch

Der HomePod und HomePod Mini laden sich neue Softwareversionen selbstständig und installieren sie auch automatisch, wenn sie nicht genutzt werden. Wer es eilig hat, kann das Update aber auch in der Home-App manuell anstoßen.

In der Regel trifft das Update innerhalb einiger Tage bei den Nutzern ein. Bemerkt ihr Neuerungen in der neuen Software? Lasst uns eure Beobachtungen gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!