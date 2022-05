Home Sonstiges Netflix plant die Ausstrahlung von Live-Inhalten

Der einstige Pionier Netflix ist zwar immer noch Platzhirsch, doch der Druck der Wettbewerber nimmt stetig zu. Hinzu kommen noch merkwürdige Entscheidungen bezüglich der Preisgestaltung. Die Quittung kam bei der letzten Quartalskonferenz und nun will man zu Gegenangriff übergehen.

Live-Inhalte geplant

Netflix überlegt, mit welchen Inhalten man sich von den Wettbewerbern absetzen und zudem die Kundenbindung erhöhen kann. Hierbei rücken jetzt Live-Inhalte in den Fokus, mit denen sich Netflix laut Insidern beschäftigen soll. Dies berichtet das US-Branchenmagazin Deadline. Hierbei handelt es sich allerdings noch um frühe Überlegungen, doch es lassen sich erste Tendenzen erkennen.

Live-Shows und Comedy geplant

Im Gegensatz zu Apple TV+ will Netflix diesen Schritt nicht mit Live-Sport gehen, aus gutem Grund. Die Rechte dafür sind nämlich extrem teuer. Gerüchten zufolge liegen die Rechte für die NFL für das Sunday-Ticket für Apple TV+ bei rund 100 Mio. US-Dollar, pro Saison. Netflix will sich stattdessen auf Live-Inhalte und Comedy konzentrieren und überlegt sogar, Live-Interaktionen einzubauen. Dies stellt natürlich eine immense Herausforderung an die Produzenten solcher Formate dar.

Noch kein Zeitplan abgesteckt

Die Pläne befinden sich noch in einem frühen Stadium und es ist keinesfalls klar, ob es tatsächlich auch dazu kommen wird. Laut den internen Quellen befindet man sich noch in der Vorphase der Planung und es ist noch keine Testphase angelaufen

