watchOS 8.6: Update kann von allen Nutzern geladen werden

Apple hat am heutigen Montag Abend auch watchOS 8.6 für alle Nutzer zum Download bereitgestellt. Als einzige Neuerung bringt diese Aktualisierung die EKG-Funktion für Mexiko, der Rest erschöpft sich in allgemeinen Fehlerbehegunghen und Verbesserungen.

Apple hat am heutigen Abend auch ein Update für die Apple Watch zur Verfügung gestellt. watchOS 8.6 kann ab sofort von allen Nutzern einer Apple Watch Series 3 und höher geladen und installiert werden, damit geht eine lange Beta-Phase zu Ende.

Um die Aktualisierung auf watchOS 8.6 zu laden und installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Die EKG-Funktion kommt in ein weiteres Land

Als einzige Neuerungen in watchOS 8.6 gibt Apple an, dass die EKG-Funktion jetzt auch in Mexiko genutzt werden kann, ebenso wie die Funktion zur Meldung bei unregelmäßiger Herztätigkeit.

Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen sind darüber hinaus sicher auch Teil dieses Updates.

