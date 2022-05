Home Betriebssystem Neue Software: So aktualisiert ihr das Studio Display

Apple hat heute Abend auch das Firmware-Update für das Studio Display veröffentlicht. Um die Software 15.5 auf dem Bildschirm von Apple zu installieren, muss allerdings zuerst macOS 12.14 auf einem verbundenen Mac installiert werden. Das Update soll die Leistung der Kamera im Studio Display verbessern helfen.

Apple hat heute auch das Update auf die Software 15.5 für das Studio Display vorgelegt. Diese Software basiert im Kern auf iOS 15.5, wie schon länger bekannt ist.

Um Studio Display-Software 15.5 installieren zu können, muss allerdings zunächst das Update auf macOS Monterey 12.4 auf einen eigenen Mac geladen und installiert werden, das Apple ebenfalls heute Abend veröffentlicht hat. Sodann können Nutzer das an den Mac angeschlossene Studio Display aktualisieren, indem sie das Update in den Systemeinstellungen unter Software-Update anstoßen.

Die Kamera im Studio Display soll besser werden

Die Aktualisierung auf die Software 15.5 für das Studio Display bringt laut Apple Verbesserungen der Kamera.

Die Kontraste sind kräftiger, das Bildrauschen geringer und das Bild wirkt in Tests während der Beta lebendiger. Grundsätzliche Defizite in Bezug auf die Bildwiedergabe könnte allerdings nur ein Hardware-Update lösen.

Wie empfindet ihr die Verbesserungen der Kameraleistung im Studio Display mit der Software 15.5? Teilt gern eure Eindrücke in den Kommentaren.

