iPhone 14: Leak zeigt diverse bunte Cases

Das iPhone 14 wirft seine Schatten voraus, unter anderem in Form zunehmend häufigerer Leaks das Design und die Ausstattung betreffend. Nun hat ein bekannter Leaker Bilder der mutmaßlichen Cases für die neuen Modelle verbreitet.

Apple wird das iPhone 14 in den nächsten Wochen vorstellen. Entsprechend nimmt die Schlagzahl der Leaks zu. Einer der bekannteren Leaker hat nun einige Bilder möglicher Cases veröffentlicht.

Der Leaker hat in der Vergangenheit mit bemerkenswerter Zuverlässigkeit diverser Prognosen zu kommenden Produkten in Apples Lineup überzeugen können.

Diese soll es danach in einer Reihe bunter Farben geben. Die Zuliefer Hersteller von Cases beginnen stets schon Monate vor dem Marktstart eines neuen Produkts mit der Fertigung ihrer Muster, allerdings kann man die diversen Leaks von Hüllen und Cases nicht als zuverlässigen Indikator nehmen.

Neue Hüllen müssen her

Apple hat in der Vergangenheit nicht immer akkurate Informationen über die Abmessungen der neuen Modelle geliefert und darüber hinaus geben die darauf basierenden Case-Designs auch nur begrenzt Auskunft über die weitergehenden Eigenschaften eines Modells.

Klar scheint aber dennoch bereits eines zu sein: Kunden des neuen iPhone 14 dürften sich neue Hüllen kaufen müssen, wenigstens Käufer der iPhone 14 Pro-Modelle. In einer gestrigen Meldung berichteten wir, dass das iPhone 14 schon Anfang September kommen könnte.

