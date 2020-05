Kommt das iPhone 2021 schon komplett ohne Anschlüsse?

Wann schlägt die letzte Stunde für Lightning? Angeblich schon im nächsten Jahr und USB-C soll auch nicht dessen Nachfolger werden. Gerüchte über iPhones ohne Anschlüsse gab es schon häufiger, jetzt hat sich ein zuletzt recht bekannter Leaker zu dieser Thematik geäußert.

Es ist eine gewagte Behauptung, die Jon Prosser da in die Welt setzt. Angesprochen auf das iPhone ohne Anschlüsse, über das seit einiger Zeit immer einmal wieder spekuliert wird, wie wir etwa hier berichtet hatten, nennt er einen konkreteren Zeitrahmen: 2021 werde zumindest ein iPhone ganz ohne Anschlüsse kommen.

☝️ yep. One portless iPhone coming next year. Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless. — Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020

Bis jetzt waren und sind Gerüchte um iPhones ohne jeden Anschluss mit das fantastischste, das die Gerüchteküche hervorzubringen im Stande ist, zu viele Fragen in diesem Zusammenhang sind noch ungeklärt. Jon Prosser hatte indes zuletzt einige Treffer mit seinen Leaks, so etwa in Bezug auf den Start des iPhone SE und des iPad Pro sowie des MacBook Pro 13 Zoll-Updates.

Kein USB-C im iPhone

Neben seiner Aussage über ein anschlussloses iPhone geht er auch auf eine andere Frage ein, die sich immer wieder gestellt hat: USB-C werde es nicht im iPhone geben, twitterte er weiter. Das ließe verschiedene Möglichkeiten zu: Denkbar wäre ein anschlussloses iPhone und weitere Modelle mit Lightning. Womöglich werden auch alle iPhones ohne Anschlüsse ausgeliefert und das schon im nächsten Jahr, deutet er an. Aufgeladen würden die iPhones dann drahtlos, möglicherweise durch einen magnetisch fixierten Ladeadapter.

Noch ist diese Vorstellung trotz des zuletzt glücklichen Händchens allerdings eher abenteuerlich, zumal erst kürzlich zu vernehmen war, dass sich Apples steckerlose iPhones aufgrund der Corona-Krise verzögern werden.

