Home iPhone iPhone 12 Pro stark gefragt: Chips für LiDAr-Scanner werden knapp

iPhone 12 Pro stark gefragt: Chips für LiDAr-Scanner werden knapp

Das iPhone 12 Pro (Affiliate-Link) ist so stark gefragt, dass Apple seine Fertigungskonzepte anpassen musste: Damit keine langen Lieferzeiten bestimmter Komponenten entstehen, wird nun der Produktionsausstoß erhöht. Die außergewöhnlich starke Nachfrage hat einigen Fertigern das Quartal gerettet.

Das iPhone 12 Pro geht offenbar deutlich besser weg, als erwartet: Apple sah sich daher gezwungen, die Fertigung einiger Komponenten deutlich auszuweiten. So entstand zuletzt eine Knappheit an VCSEL-Chips. Diese werden für den LiDAR-Scanner gebaut, der im iPhone 12 fehlt.

Während entscheidende Komponenten für das iPhone 12 nach wie vor innerhalb weniger Tage lieferbar sind, dauert die Lieferung neuer VCSEL-Chips für das iPhone 12 Pro inzwischen zwei bis drei Wochen, berichtet die in Taiwan ansässige Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette.

Starke Nachfrage nach iPhone 12 Pro kommt etwas überraschend

Nun ist es allerdings nicht so, dass Apples Planern ein Vorwurf zu machen ist, diese Situation war so nicht vorausgesehen worden. Tatsächlich waren Apple, aber auch unabhängige Analysten davon ausgegangen, dass die weitaus größere nachfrage dem günstigeren iPhone 12 gelten würde, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten.

Die nun angepassten Orders an die Lieferkette bedeutet für diese ein erträgliches Weihnachtsquartal. Der taiwanische Halbleiterspezialist Win Semiconductor gibt in seinem Ausblick an, mit einem deutlich gesteigerten Quartalsergebnis, verglichen mit den Vorquartalen, zu rechnen.

Die angespannte Liefersituation dürfte noch ein wenig bis nach dem Start des iPhone 12 Pro Max andauern, der am 13. November erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt wird auch das kleine iPhone 12 Mini an den Start gehen. iPhone 12 und iPhone 12 Pro können bereits seit einigen Tagen im Apple Store und im übrigen Handel gekauft werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!