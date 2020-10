6,1 Zoll-iPhone 12 könnte Verkaufsschlager werden, iPhone 12 Mini zu klein?

Das iPhone 12 in seiner größeren Version dürfte das populärste Modell im neuen iPhone 12-Lineup werden. Es ist das Modell, bei dem der Kunde das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vorfindet, weshalb es auch am häufigsten gekauft werden dürfte, das vermutet der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo.

Kurz vor dem mutmaßlichen Start der neuen iPhone-Modelle wirft der gut vernetzte und in der Regel zutreffend orientierte Analyst Ming-Chi Kuo einen Blick auf die zu erwartende Nachfrage nach den neuen Modellen: In einer aktuellen Notiz von TF International Securities kommt er zu einer recht klaren, allerdings auch wenig überraschenden Prognose: Danach wird das iPhone 12 in seiner Standardversion vermutlich das am stärksten nachgefragte Modell werden.

Zur Erinnerung: Erwartet werden vier iPhone 12-Modelle in drei Größen. Das iPhone 12 wird das günstigere Modell werden. Dessen größere Version kommt mit einer mutmaßlichen Displaydiagonale von 6,1 Zoll. Rund 40% der verkauften iPhone 12-Modelle werden auf diese Variante entfallen, prognostiziert Ming-Chi Kuo.

iPhone 12 Mini ist zu klein für den Massenmark

t

Das iPhone 12 Mini mit seinem mutmaßlichen 5,4 Zoll-Display sei zwar das günstigste neue iPhone 12- gleichzeitig sei es aber zu klein, um für den Massenmarkt interessant zu sein, so der Analyst. In der Folge werden laut seiner Einschätzung nur 20% der Verkäufe auf das iPhone 12 Mini entfallen.

Jeweils 20% werden dann noch die Verkäufe des iPhone 12 Pro und des iPhone 12 Pro Max ausmachen. Diese beiden Modelle kommen unter anderem mit einer besseren Kamera und LiDAR, unterscheiden sich aber möglicherweise auch noch untereinander in Nuancen. In einer früheren Meldung haben wir alles über die aktuell bekannten Spezifikationen, mögliche Preise sowie Farben und Starttermine zusammengefasst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!