iPhone 12 Pro: Apples Dilemma mit dem 120 Hz-Display

Das Display des iPhone 12 wird womöglich einen 120 Hz-Betrieb unterstützen, dennoch könnte das Feature deutlich später am iPhone 12 verfügbar werden. Display-Analyst Ross Young macht den Fans des ProMotion-Features am iPhone zumindest wieder etwas Hoffnung.

Das iPhone 12 ist nur noch wenige Wochen vom Launch entfernt, doch noch immer herrscht Unklarheit hinsichtlich verschiedener Funktionen, die das neue Top-Modell nun bekommen oder die womöglich weiter fehlen werden. Eines dieser Features, über die in der Gerüchteküche aktuell am kontroversesten diskutiert wird, ist das 120 Hz-Display des iPhone 12.

Am iPad Pro gibt es diese Funktion bereits, dort nennt Apple sie ProMotion. Dem iPhone 12 wurde auch lange ein ProMotion-Display zugeschrieben, doch zuletzt hatte die Hoffnung derer, die auf dieses Feature warteten, immer wieder herbe Dämpfer erhalten. Insbesondere der Analyst Ross Young, Experte für die Displaybranche, hatte sich wiederholt pessimistisch bezüglich eines 120 Hz-Displays geäußert, Apfelpage.de berichtete.

Heute ging er erneut auf dieses Thema ein und was er hierzu zu sagen hatte, klingt nur unwesentlich positiver.

Er erklärte in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Apple habe bei der Realisierung von 120 Hz im iPhone einige Fortschritte erzielt. So sei man inzwischen in der Lage, 120 Hz-Panels für das iPhone zu beziehen. Allerdings seien die nötigen integrierten Schaltkreise, um ein solches Panel anzusteuern, noch nicht verfügbar.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020