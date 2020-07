iPhone 12 Pro: 120-Hz-Display erneut in Frage gestellt

Ein 120 Hz-ProMotion-Display im iPhone 12 Pro ist noch keine ausgemachte Sache. Aktuelle Leaks gehen vermehrt wieder davon aus, dass Nutzer dieses Feature einstweilen noch nicht im iPhone sehen werden. Zuletzt hatten auch wieder Beobachter aus der Displaybranche skeptisch in Bezug auf dieses Feature reagiert.

Apple wird das iPhone 12 Pro womöglich doch nicht mit einem 120 Hz-Display ausstatten. Diese schnellen Bildschirme nennt Apple ProMotion-Displays und setzt sie bis jetzt nur im iPad Pro ein. Andere Smartphonehersteller setzen bereits teilweise auf Displays mit mehr als 60 Hz Bildwiederholrate, auch für das iPhone sei ein solches Panel geplant gewesen, hatten in jüngerer Vergangenheit verschiedentlich Leaks angedeutet.

Allerdings hatte zuletzt ein Analyst der Displaybranche unter Verweis auf noch nicht gelöste Probleme mit dem Energieverbrauch an einem solchen Feature für das kommende Top-Modell gezweifelt, Apfelpage.de berichtete. Nun geht auch ein Leaker nicht mehr von einem 120 Hz-Display im neuen iPhone 12 aus.

After receiving further details and information, we are no longer confident in the presence of 120hz Displays on this years Pro Models. Therefore we retract our initial leak.

