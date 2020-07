Kein 120 Hz-ProMotion im iPhone 12? Display-Experte erneut skeptisch

Das iPhone 12 kommt doch ohne 120 Hz-Display, darauf legt sich nun Ross Young fest. Er zeigte sich bereits früher skeptisch ob der Einführung des neuen Features im iPhone, das bis jetzt erst im iPad Pro zum Einsatz kommt. Frühestens 2021 könnten Kunden mit dem ProMotion-Display am iPhone rechnen.

Gibt es vielleicht doch kein ProMotion-Display am iPhone? Der Display-Analyst Ross Young hat sich erneut zu der Frage geäußert, ob Apple dem iPhone 12 einen Bildschirm einbauen wird, der eine Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Dieses von Apple ProMotion genannte Feature wird aktuell im Apple-Kosmos nur im iPad Pro angeboten, andere Hersteller von Smartphones bieten indes bereits mehr als 60 Hz auf ihren Displays.

Ross Young, der sich bereits in einer früheren Einschätzung skeptisch bezüglich der Einführung von ProMotion am iPhone gezeigt hatte, verwies erneut darauf, dass Apple diesen Schritt am iPhone nicht gehen werde, bevor man die LTPO-Technik dort einführt. Dies sei nötig, um eine zufriedenstellend Batterielaufzeit zu erreichen.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQ

— Ross Young (@DSCCRoss) July 1, 2020