iOS 14 Beta 2 ab heute für alle Entwickler

Apple stellt heute Beta 2 von iOS 14 für alle Entwickler zur Verfügung. Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die Präsentation von iOS 14 auf der Keynote zur WWDC und sollte schon einige der schwerwiegendsten Bugs ausgeräumt haben. Wie läuft die neue Beta bei euch? Wir sammeln die nächsten Tage eure Eindrücke.

Apple verteilt heute iOS 14 Beta 2 an alle Entwickler. Das Update der Testversion wird wie üblich bei solchen Updates in Wellen ausgerollt und daher zu Beginn noch nicht auf allen Geräten angezeigt.

iOS 14 war von Apple auf der Keynote zur WWDC 2020 präsentiert worden und steht seitdem in einer ersten Version zum Testen für Entwickler zur Verfügung.

iOS 14 bringt eine Menge Neuerungen

iOS 14 ist ein größeres Update für iPhone und via iPadOS 14 für das iPad. Es bringt so endlich die Widgets auch auf den Homescreen, daneben neu ist eine App-Bibliothek und viele weitere Funktionen, auch unter der Haube hat Apple einiges getan, etwa in Sachen Sicherheit von Passwörtern, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

In unseren Tests machte die erste Beta einen durchwachsenen Eindruck, nachzulesen etwa hier. Positiv anzumerken ist, dass die neuen Funktionen offenbar alle funktionieren.

Wie läuft die Beta auf euren Geräten und welchen Eindruck habt ihr von der neuen Beta jetzt? Unter diesem Artikel sammeln wir eure Kommentare.

