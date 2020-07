iOS 14: Schlüsselbund warnt vor unsicheren oder gestohlenen Passwörtern

Der Schlüsselbund unter iOS 14 bekommt neue Funktionen, um Nutzer zu schützen. Er drängelt in Zukunft nicht mehr nur, sichere Passwörter zu nutzen, eine weitere neue Funktion ist noch deutlich hilfreicher.

Apple hat den Schlüsselbund unter iOS 14 mit erweiterten Kompetenzen bei der Verwaltung von Passwörtern ausgestattet. Die Passwortverwaltung an Mac und iPhone ist aktuell schon in der Lage, sich eigene sichere Passwörter für Nutzer einfallen zu lassen, die sich einen neuen Account im Internet erstellen. Zugleich gibt er schon eine Einschätzung darüber ab, ob ein eigenes Passwort, das Nutzer wählen, sicher ist oder nicht. Hierbei wird der Schlüsselbund in Zukunft noch konkreter: Wenn ein eigenes Passwort etwa gern genutzte Zeichenfolgen wie „123“ enthält, empfiehlt er, eben genau diese nicht zu verwenden. Allgemein warnt iOS 14 immer dann, wenn Nutzer zu einem der am häufigsten genutzten Passwörter greifen wollen, wozu es natürlich nötig ist, diese häufig genutzten Passwörter zu kennen. Wirklich spannend ist aber eine weitere Funktion, die völlig neu ist.

Apple warnt bei möglichen Passwort-Leaks

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Onlinedienste Passwörter hunderter Millionen Nutzer verloren, diese wurden unter Ausnutzung irgend einer Sicherheitslücke von Hackern abgeschöpft und fanden ihren Weg in kriminelle Kreise und öffentlich einsehbare Passwortlisten. Wenn das passiert, warnt Apple Nutzer in Zukunft. Hierzu werden die eigenen Passwörter permanent mit einer Datenbank abgeglichen, in der kompromittierte Passwörter gespeichert sind. Welche Datenbank Apple hier nutzt, gibt man in seinen Ausführungen zu den neuen Funktionen ins iOS 14 nicht an. Wahrscheinlich ist aber, dass die Daten von Have I Been Pwned genutzt werden, die größte Datenbank dieser Art.

Apple verspricht: Dieser Abgleich der Passwörter geschehe auf eine sichere und verschlüsselte Weise, die es auch Apple nicht erlaube, sie einzusehen.

