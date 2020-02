iOS 13.4 / iPadOS 13.4 sind für Entwickler erschienen

Apple verteilt heute Abend iOS 13.4 Beta 1 an alle Entwickler. Die neue Beta folgt eine Woche auf die Freigabe von iOS 13.3.1 für alle Nutzer. Es ist noch nichts über mögliche Neuerungen in der neuen Beta bekannt. Falls ihr etwas interessantes entdeckt, lasst es uns gern unter dem Artikel wissen.

Mit iOS 13.3.1 hat Apple einige teils nervige Bugs beseitigt, die unter anderem dazu führten, dass eine neue Kinderschutzfunktion nicht richtig funktionierten und CarPlay sowie die Mail-App fehlerhaft arbeiteten, sodann wurden verschiedene teils schwere Sicherheitslücken mit dem letzten Update geschlossen.

Neuerungen in iOS 13.4 Beta 1 sind noch nicht bekannt

Aktuell ist noch gar nichts darüber bekannt, welche Neuerungen Apple in iOS 13.4 und iPadOS 13.4 Beta 1 eingebracht hat.

Bemerkt ihr interessante Änderungen oder Neuerungen? Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten?

Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Eine aktualisierte Public Beta für freiwillige Tester wird Apple sicher ebenfalls in Bälde nachreichen.

