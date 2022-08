Home iPad Im Oktober: Zwei neue iPad-Modelle noch dieses Jahr?

Im Oktober: Zwei neue iPad-Modelle noch dieses Jahr?

Auch diesen Herbst dürften wir neue iPads sehen: In der Pipeline ist angeblich ein neues Einsteiger-iPad, das nach dem iPhone 14-Start vorgestellt werden könnte. Auch ein neues iPad Pro soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden.

Apple wird in wenigen Wochen wohl das neue iPhone 14-Lineup vorstellen, doch in diesem Herbst dürften wir noch weitere neue Produkte sehen. So werden vermutlich auch einige neue iPad-Modelle vorgestellt. Hierzu hat sich nun der südkoreanische Leaker yeux1122 in einem Gerüchte-Blog geäußert. Er war in der Vergangenheit bereits mit zutreffenden, aber auch falschen Prognosen in Erscheinung getreten.

In einem aktuellen Post vermutet er, Apple werde zwei neue iPad-Modelle in diesem Herbst vorstellen. Diese könnten im Oktober präsentiert werden, im Rahmen eines zweiten virtuellen Events nach Einführung des iPhone 14.

Neues Einsteiger-iPad und iPad Pro 2022 sollen kommen

Zum einen sieht yeux1122 ein neues Einsteiger-iPad im Herbst, es soll mit dem A14 Bionic und 5G ausgestattet sein. Leaks zum möglichen Design hatte es vor kurzem bereits gegeben, wie ihr hier nachlesen könnt. Da iPadOS 16 den neuen Stage Manager auf Geräte mit M-Series-Chips beschränkt, zumindest Stand jetzt, wird das neue Einsteiger-iPad nicht von diesem Feature profitieren.

Anders das mutmaßliche neue iPad Pro 2022. Es könnte ebenfalls in diesem Herbst vorgestellt werden und Apple soll hier den M2 zum Einsatz bringen. Auch MagSafe steht für dieses neue iPad Pro auf der Liste denkbarer Features. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, welche weitere Änderung das kommende iPad Pro mitbringen könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!