IKEA rudert zurück: Preiserhöhung für SYMFONISK-Produkte teilweise zurükgenommen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. Dezember 2022 um 13:20 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Unter dem Namen SYMFONISK bietet IKEA Audio-Produkte an, die in Zusammenarbeit mit dem Multiroom-Sepzialisten Sonos entstanden sind. Nach dem ersten Launch wurde es etwas ruhiger, doch seit Mitte des Jahres wird daran wieder kontinuierlich gearbeitet. So gibt es vom Lampen- und vom Regallautsprecher jeweils eine neue Generation. Doch für letzteres Modell sorgte IKEA für eine böse Überraschung – die man offenkundig wieder zurücknimmt.

Was war passiert?

Zum Jahresanfang präsentierte IKEA die überarbeitete Version des Regallautsprechers, Apfelpage berichtete. Dieser präsentiert sich von der akustischen Leistung auf dem Niveau eines Sonos One, kostete aber mit 99,00 Euro nur die Hälfte. Zudem gibt es spezielle Haken, mit dessen Hilfe der Lautsprecher ein Gewicht von bis zu 3 Kilogramm tragen kann. Im März 2022 erhöhten die Schweden den Preis für besagten Lautsprecher um satte 30%, Apfelpage berichtete. Fortan kostete der Lautsprecher also 129 Euro, einen Sonos One SL bekam man im Angebot schon für knapp 150 Euro.

Rolle rückwärts

Nun jedoch scheint man sich bei IKEA besonnen zu haben und bietet den Lautsprecher wieder zum ursprünglichen Preis von 99 Euro an. Uns fiel dies auf, weil wir wegen etwas anderem bei IKEA auf deren Webseite stöberten und nur durch Zufall hier landeten.

Laut IKEA sei dies Bestandteil einer Preisanpassung für einige Produkte, die ab Anfang 2023 wieder zu den ursprünglichen Preisen erhältlich sein sollen – der SYMFONISK-Regallautsprecher gehört wohl dazu.

