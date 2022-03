Home Smart Home IKEA Symfonisk Regallautsprecher nun satte 30% teurer

IKEA Symfonisk Regallautsprecher nun satte 30% teurer

Vor dem HomePod mini waren günstige Lautsprecher mit AirPlay eher eine Rarität und man wurde da fündig, wo man nicht unbedingt damit rechnen konnte. Die Rede ist von IKEA und der Symfonisk-Serie. Konkret geht es dabei um den Regallautsprecher, welchen das Möbelhaus erst vor Kurzem in einer Neuauflage auf den Markt brachte.

Satter Preisaufschlag

Der neue Regallautsprecher von IKEA unterscheidet sich nur unwesentlich von seinem Vorgänger. Es scheinen die gleichen Lautsprecher verbaut worden zu sein, auch die übrigen Abmessungen haben sich kaum verändert. Lediglich die Anordnung der Tasten zur Steuerung haben sich geändert. Jetzt lautet die Reihenfolge: Leiser, Lauter und Play/Pause. Bei der ersten Generation setzte IKEA noch auf die Tasten-Abfolge Leiser, Play/Pause und Lauter.

Da stellt sich nun also die Frage, warum der Lautsprecher nun 129,00 Euro statt der bisherigen 99,00 Euro kostet – was einem Preisaufschlag von 30 Prozent entspricht. Auch bei den Farben hat sich nichts geändert, die zweite Version ist ebenfalls in Schwarz und Weiß erhältlich

Gründe unklar

Der Regallautsprecher ist äußerst beliebt und kann mit zwei separat erhältlichen Ösen auch in der Küche verwendet werden, wobei die maximale Belastung nicht mehr als 3 Kilogramm betragen sollte. Warum IKEA den Lautsprecher verteuert, bleibt indes unklar. Wer fortan einen AirPlay-Lautsprecher für unter 100 Euro sucht, dürfte nun kaum um den HomePod mini herumkommen.

