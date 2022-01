Home Hardware IKEA SYMFONISK Regallautsprecher V2 ab sofort erhältlich

Wir haben heute den ersten Arbeitstag des Jahres 2022 und das wird von IKEA und Sonos direkt mit einem neuen Lautsprecher begrüßt. Wobei, so gänzlich neu ist der SYMFONISK Regallautsprecher nicht, doch wir klären auf.

IKEA SYMFONISK Regallautsprecher V2

Ab heute steht der neue Regallautsprecher aus der SYMFONISK-Reihe offiziell im Online-Shop von IKEA zum Kauf zur Verfügung. Rein optisch und auch klanglich unterscheidet sich die zweite Version von seinem nahezu baugleichen Vorgänger, doch der Teufel steckt im Detail. Schaut man nämlich auf das Datenblatt, so verbraucht das neue Modell nur noch 5,5 Watt im Standby und ist somit deutlich sparsamer als die aktuell noch verfügbare Erstauflage. Zusätzlich wurde die Anordnung der Steuertasten etwas abgeändert: Statt Leiser, Play/Pause und Lauter haben IKEA und Sonos die Reihenfolge nun leicht umgestellt und die drei Tasten in der Abfolge Leiser, Lauter und Play/Pause angeordnet. Klanglich gibt es laut ersten Stichproben keine Veränderung, wie das nachfolgende Video zeigt:

Eingebunden wird der neue Regallautsprecher wieder über die S2-App von Sonos und kann abschließend in nahezu jeglicher Kombination in ein entsprechendes Multiroom-Setup eingebunden werden. Zusätzlich lässt sich der neue Lautsprecher auch wieder als Surround-Speaker für ein 5.1-Setup in Kombination mit einer der Soundbars von Sonos betreiben. Abschließend ist auch AirPlay 2 wieder mit an Bord, so können auch HomePods oder HomePod minis mit dem SYMFONISK-Regallautsprecher gruppiert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der „neue“ SYMFONISK-Regallautsprecher kann ab sofort bei IKEA online bestellt werden, die Warenverfügbarkeit in den Einrichtungshäusern dürfte im Laufe der Woche gegeben sein. Preislich liegt die Neuauflage des Lautsprechers mit 99,99€ auf dem identischen Niveau wie sein Vorgänger. Wer jetzt bestellt, sollte aufmerksam sein – IKEA verkauft den Vorgänger mit höherem Standby-Verbrauch zum identischen Kurs.

Wer sich dafür interessiert, sollte schnell sein. Die Version in Schwarz ist bereits jetzt ausverkauft und auch IKEA hat Schwierigkeiten, seine Lager entsprechend schnell wieder aufzufüllen.

Neue Abdeckungen für diverse SYMFONISK-Lautsprecher verfügbar

Parallel zum neuen Regallautsprecher gibt es noch eine neue Abdeckung für den Regallautsprecher. Die ist optisch einem Buch nachempfunden, womit sich der Lautsprecher noch etwas unauffälliger in ein Bücherregal integrieren lässt und kostet einen schlanken Zehner. Zusätzlich gibt es noch neue Motive für den SYMFONISK Wandlautsprecher, die zwischen 24,99 Euro und 34,99 Euro, je nach Motiv variieren.

