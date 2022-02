Home Hardware HomePod-Software erhält Unterstützung für Mehrpersonenerkennung auf Niederländisch

Apple bereitet den Start des HomePod Mini in den Niederlanden offenbar weiter vor. Zuletzt wurde die Unterstützung für Personenerkennung in der HomePod-Software hinzugefügt. In diesem Jahr dürfte der HomePod Mini in mehreren weiteren Märkten an den Start gehen.

Apple hat mit der letzten Welle neuer Betas auch eine aktualisierte Testversion der HomePod-Software verteilt, die auf tvOS 15.4 basiert. Diese wird nicht an alle Entwickler, sondern nur wenige ausgewählte Tester ausgegeben.

Als Neuerung unterstützt die HomePod-Software 15.4 in der vierten Beta nun auch die Stimmerkennung in Niederländisch. Dies ist die Voraussetzung für die Unterstützung der Mehrpersonenerkennung, die in Personen mit mehreren Haushalten genutzt werden kann.

Das Feature erlaubt die Nutzung personalisierter Profile, die etwa individuelle Kalender, Erinnerungen oder Nachrichten umfasst. Allerdings klagen vermehrt Nutzer über eine unzuverlässige Funktionalität der Mehrpersonenerkennung.

Der HomePod Mini kommt in weitere Länder

Mit der Einführung der Mehrbenutkererkennung auf Niederländisch dürfte Apple einen weiteren Schritt hin zu einem Marktstart des HomePod Mini in den Niederlanden gemacht haben, die für dieses Jahr erwartet wird. Auch wird Apple den HomePod Mini in diesem Jahr wohl in Russland, Belgien und Schweden einführen, zuletzt hatte Apple in der HomePod-Software bereits entsprechende Sprachunterstützungen hinzugefügt.

Der HomePod Mini ist aktuell Apples einziger Smart Speaker, sein Marktanteil liegt weiter auf niedrigem Niveau und deutlich hinter Platzhirschen wie Amazon und Google.

