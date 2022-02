Home Betriebssystem tvOS 15.4 Beta 4 für Entwickler steht bereit

Apple hat heute Abend auch eine vierte Beta von tvOS 15.4 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Dieses Update bringt einige Neuerungen für den Player des Apple TV. Zudem wird die Möglichkeit ergänzt, sich in ein WLAN mit Loginseite hinzuwählen. Auch dieses Update wird im März für alle Nutzer erwartet. Die neue Beta dürfte keine Änderungen oder Neuerungen mit sich bringen.

Apple hat heute Abend ebenfalls die vierte Beta von tvOS 15.4 für die Entwickler bereitgestellt, die daneben auch iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 4, macOS Monterey 12.3 Beta 4 und watchOS 8.5 Beta 4 laden und installieren können.

Auch tvOS 15.4 Beta 4 folgt einen Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Testversionen. Die neue Version, wie auch die neue Beta kann von registrierten Entwicklern und den späteren Nutzern auf dem Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation installiert werden.

Neue Funktionen für das Apple T

Das Update auf tvOS 15.4 bringt einige neue Funktionen, über die wir in dieser Meldung berichtet hatten. Darüber hinaus wird die Möglichkeit ergänzt, sich mittels eines iPhones mit dem Apple Tv an einem WLAN anzumelden, das eine Vorschaltseite nutzt, etwa in einem Hotel oder Konferenzzentrum.

Die finale Version von tvOS 15.4 wird im März für alle Nutzer erwartet.

