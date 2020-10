HomePod Mini für 99 Dollar ab Mitte November?

Der HomePod Mini startet angeblich Mitte November. Er soll darüber hinaus tatsächlich deutlich günstiger werden: Erstmals wird ein konkreter Preis in der Gerüchteküche genannt. Würde dieser zutreffen, könnte der HomePod Mini es mit dem neuen Echo ein wenig besser aufnehmen.

Zuletzt wurde wieder vermehrt ein neuer HomePod zur Keynote ins Gespräch gebracht. Allerdings soll kein komplett neuer Lautsprecher kommen, sondern ein HomePod Mini, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Dieser sei nicht nur kleiner, sondern auch günstiger, heißt es.

Wie günstig das ist, darüber hat sich jetzt erstmals einer der bekannteren Leaker ausgelassen, der in der Vergangenheit verschiedentlich zutreffende Prognosen zu Apple-Produkten lieferte. Danach kommt der HomePod Mini für 99 Dollar. Er wäre damit nur ein Drittel so teuer wie das aktuelle Modell und was noch wichtiger ist, preislich auf Augenhöhe mit dem Echo in seiner Standardausführung von Amazon, der gerade erst wieder aktualisiert und mit neuem Design und besserem Klang ausgestattet wurde.

Breaking! Probably the most comprehensive and accurate product information for the iPhone 12 conference so far, from Weibo @ kang pic.twitter.com/pn37QOTJyk

— Ice universe (@UniverseIce) October 9, 2020