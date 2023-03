Home Deals HomeKit-Deal: Schreibtischlampe von VOCOlinc 50% günstiger

HomeKit-Deal: Schreibtischlampe von VOCOlinc 50% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. März 2023 um 12:56 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Smart Home bzw. HomeKit hat einige Produktkategorien, bei denen das Angebot schier unerschöpflich ist. Leuchtmittel, Steckdosen und Sensoren zählen dazu. Bei den Leuchtmitteln wird aber genau differenziert, so sind E27-Birnen in Hülle und Fülle vorhanden. Wer jedoch eine Schreibtischlampe sucht, muss etwas länger schauen. Aber wir haben dafür einen passenden Deal.

VOCOlinc Smart Schreibtischlampe LED

VOCOlinc ist innerhalb von HomeKit ein Hersteller, der ein kleines, aber feines Portfolio beherbergt. Unter anderem bietet der Hersteller aus Tschechien eine HomeKit-fähige Schreibtischlampe an. Die verbaute LED lässt sich stufenlos dimmen, bietet eine maximale Helligkeit von 750 Lumen an und verfügt am Fuß über kapazitive Tasten zur Steuerung. Sie lässt sich nativ in HomeKit einbinden, über die App des Herstellers lässt sich die Schreibtischlampe auch in Amazon Alexa oder dem Google Assistant einbinden. Die UVP liegt bei 69,00 Euro und wird aktuell für 39,99 Euro angeboten. Ihr müsst den derzeit angebotenen 5-Euro-Coupon auf der Produktseite aktivieren, um den Preis auf 34,99 Euro zu drücken. Damit ergibt sich dann der Rabatt von 50%.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!