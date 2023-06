Home iPhone Happy Birthday: Erstes iPhone wird 16 Jahren alt

Happy Birthday: Erstes iPhone wird 16 Jahren alt

Am 29.06.2007 wurden die allerersten iPhones in den USA verkauft. Der Rest ist Geschichte. Nicht nur hat das iPhone die Handywelt auf den Kopf gestellt, es ist eine ganz neue Art der Kommunikation entstanden. Wie es sich für gute Freunde gehört, gratulieren wir mit leichter Verspätung einen Tag nachträglich zum 16. Geburtstag und schauen auf die Highlights des iPhones zurück.

Obwohl das erste iPhone im Vergleich zum aktuellen iPhone 14 unfassbar langsam und stark limitiert daher kam, hat es die Welt verändert. Wer erinnert sich nicht an die legendären Worte von Steve Jobs? „A revolutionary phone, a widescreen iPod and a breakthrough internet communicator“. Während Jobs anfangs scherzhaft versuchte, die Funktionen in drei separaten Geräten zu vermarkten, wurde schnell klar: All das gibt es mit einem neuen Gerät, dem iPhone.

E-Mails, Surfen, Navigieren und Suchen: Die Kernaufgaben des iPhone

Mit dem iPhone wollte und hat Apple die Art und Weise revolutioniert, wie wir E-Mails schreiben und checken, im Internet browsen oder uns durch die Stadt navigieren. All das war auf einmal mit nur einem Gerät möglich, über das zudem telefoniert und Musik gehört werden konnte. Das heutige iPhone hat sich im Vergleich unfassbar weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es einen App Store mit unzähligen Apps und das iPhone ist zum zentralen Bestandteil von Apples Ökosystem geworden. Auch die Kamera ist heute mit seinen drei Linsen (im Pro-Modell) um ein Vielfaches besser geworden.

iPhones der ersten Generation werden mittlerweile zu horrenden Summen versteigert, vorausgesetzt, sie sind original verpackt. Aktuell wird wieder ein solches Exemplar versteigert, Experten erwarten einen Erlös bis zu 100.000 US-Dollar. Wer noch etwas Kleingeld übrig hat, kann sein Glück ja mal versuchen, das Startgebot liegt bei 10.000 US-Dollar. Die Auktion läuft noch zwei Wochen.

Hattet ihr das erste iPhone? Und wenn nicht, mit welchem Modell seid ihr in die Apple-Welt eingestiegen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

