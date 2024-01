Home Hardware Günstigere Brille: Heißt so die zukünftige Basisversion?

Die Vision Pro ist die Highend-Version eines neuen Produkts, das es nie als Basisversion gab. Das wird sich aber ändern: Früher oder später wird Apple eine Budget-Brille bringen müssen. Wie diese heißen könnte, deuten nun Funde in der aktuellen Beta von iOS 17.3 an.

Apple wird mit der Vision Pro in wenigen Wochen erstmal ein MR-Headset auf den Markt bringen.s Die Vision Pro ist dabei vom Namen her die Highend-Variante eines Produkts, dessen Basisversion nie angekündigt wurde – mit anderen Worten: Es gibt keine Nicht-Pro-Brille – noch nicht.

Die Lite-Version heißt Apple Vision

Das wird allerdings nicht so bleiben: Apple wird gezwungen sein, auch hier mit den Preisen herunter zu gehen, 3.499 Dollar kann kein Basispreis für die neue Geräteklasse sein.

Eine günstigere Version der Brille könnte schlicht Vision heißen, darauf deuten Funde im Code der aktuellen Beta von iOS 17.3 hin. Dort wurden verschiedene Formulierungen, die zuvor noch „Apple Vision Pro“ enthielten, in „Apple Vision“ geändert, so etwa in Zusammenhang mit dem App Store.

„Vision“ wäre tatsächlich eine plausible Bezeichnung für eine günstigere Version der Computerbrille. Diese wird aber wohl nicht vor 2026 auf den Markt kommen.

Die initiale Vision Pro wird am 02. Februar in den USA in den Handel gebracht, die Vorbestellungen starten Ende nächster Woche. Wann das Gerät in weiteren Märkten eingeführt wird, bleibt weiter offen, Großbritannien, China und Kanada sind wohl Kandidaten für die zweite Runde der Markteinführungen.

