Für Vision Pro-Bestellung: Kunden brauchen wohl Face ID-iPhone

Wer die Vision Pro im Apple Store bestellt, muss sich zunächst vermessen lassen. Dazu wird ein iPhone mit Face ID benötigt: Die Apple Store-App bestimmt dann mit einem Gesichtsscan, in welcher Größe die Kopfbänder geliefert werden müssen.

Nicht mehr lange, dann startet die Vision Pro in den Verkauf. Die Brille kann im Apple Store gekauft werden – vorerst in den USA – und auch online. Wer letztere Option wählt, benötigt dafür wohl ein iPhone mit Face ID, darauf deuten Funde im Code der Apple Store-App hin, die man bei MacRumors gemacht hat.

Ein iPhone mit Face ID für die Bestellung

Der Kunde muss vor der Bestellung der Vision Pro einen Gesichtsscan durchführen, hierfür ist die Technik nötig, die die TrueDepth-Kamera besitzt. Hierbei werden die Dimensionen des Kopfes erfasst, der Prozess dürfte der Einrichtung von Face ID beziehungsweise der Kopfhöreranpassung ähneln.

Die Daten sind für die Bestellung notwendig, um zu bestimmen, in welcher Größe die Haltebänder geliefert werden sollen, die es in verschiedenen Größen gibt. Die Vision Pro wird mit Solo Knit Band als auch mit einem Dual Loop Band geliefert, letzteres verfügt über einen zusätzlichen Riemen, der über den Kopf geführt wird, um das Gewicht gleichmäßiger zu verteilen, was gerade bei langer Nutzung ein entlastender Faktor sein dürfte.

Apple wird erste Vorbestellungen für die Vision Pro ab dem 19. Januar entgegennehmen. Am 02. Februar dann startet die Auslieferung, zunächst nur in den USA.

