Für Kriminelle ohne Ahnung: Mac-Malware auf Monatsbasis zur Miete verfügbar

Der Mac wird weltweit immer beliebter bei den Verbrauchern und dadurch leider auch immer attraktiver als Angriffsziel für Kriminelle. Nun ist eine Schadsoftware für Windows mutiert, um den Mac ins visier zu nehmen. Sie lässt sich sogar von technisch unbedarften Schurken zum monatlichen Spottpreis mieten.

Apple-Nutzer wähnten sich lange sicher vor Malware und Viren, doch schon seit Jahren nimmt das Bedrohungspotenzial für den Mac immer weiter zu. Verschiedentlich trat in den letzten Jahren bereits Malware auf dem Mac auf, was auch noch dadurch befördert wurde, dass Apple selbst lange Zeit auf die vermeintliche Nischenrolle des Mac setzte und man keine effektiven Schutzmechanismen in sein Betriebssystem einbaute. Was aktuell vorhanden ist, wie etwa die Integritätsprüfung Gatekeeper oder die Zertifikatslösungen für Apps, wurde in der Vergangenheit allzu oft unterlaufen und das war ebenfalls allzu oft gar nicht schwer.

Nun zielt eine Schadsoftware, die bis jetzt nur auf Windowsrechnern heimisch war, auch auf den Mac.

Crime-as-a-Service: Mac-Malware „zur Miete

„XLoader“ heißt die bewusste Software, die nun auch in einer für den Mac optimierten Version existiert. „XLoader“ kann das, was man von einer guten Malware erwarten darf: Sie zeichnet Tastatureingaben auf und fängt so Logindaten ab, sie erstellt Screenshots für ihre Auftraggeber und kann auch Codebestandteile auf Systeme schleusen und ausführen. Entdeckt wurde die neue Version der Schadsoftware von Mitarbeitern des israelischen Sicherheitsunternehmens Check Point, wo man auch noch auf andere interessante Entwicklungen stieß, wie die Experten sich von Medienberichten zitieren lassen.

„XLoader“ wird in der Mac-Version zur monatlichen Miete angeboten: Kriminelle ohne ausreichend technischen Sachverstand können einen macOS-Server mit „XLoader“ für 49 Dollar im Monat im Darknet mieten. Die Macher der Software haben aktuell Kunden in 69 Ländern, aber über die Hälfte der Opfer stammen aus den USA.

Die zuletzt deutlich rascher gewachsene Popularität des Mac macht ihn zur Zielschreibe, stellen die Sicherheitsexperten klar. Die Zeiten in der exotischen Nische sind trotz im Vergleich zu Windows noch geringen Marktanteilen wohl endgültig vorbei.

