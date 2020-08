Epic im Visier: Apple holt zum finalen Schlag aus

Die Eskalation zwischen Epic und Apple geht in die nächste Runde: Jetzt holt man in Cupertino zum finalen Schlag aus und möchte dem Spielestudio den App Store-Zugang dichtmachen, indem man seinen Developer-Account stilllegt. Ein bisschen Zeit bleibt noch, diese Gnadenfrist soll wohl Raum zum Verhandeln lassen.

Wenn die ganz großen Kinder streiten, geht es schnell um ganz fürchterlich viel: Apple hat mit der nächsten Eskalationsstufe im Konflikt mit Epic ein neues Kapitel des Konflikts aufgeschlagen.

So möchte Apple offenbar dem Entwicklerstudio Epic im eignen Ökosystem den Saft abdrehen. Der Developer-Account von Apple soll deaktiviert werden, damit wäre das Studio raus aus Apples Ökosystem und könnte die eigenen Werke im App Store nicht länger pflegen oder mit funktionalen Updates versorgen.

Wie der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg auf Twitter schreibt, soll die Sperre zum 28. August hin wirksam werden, einem Freitag. Womöglich erhofft sich Apple von Epic bis dahin noch ein Einlenken. Epic seinerseits hatte unmittelbar nach dem Rauswurfs seines Top-Titels aus dem App Store Klage gegen Apple und auch Google eingereicht.

Epic Games says Apple is terminating their developer account and will cut them off from developer tools on August 28th

— Mark Gurman (@markgurman) August 17, 2020