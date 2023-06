Home iCloud / Services Die neue Serie „H/JACK“ startet auf Apple TV+

Im Bereich Serien hat sich Apple TV+ zur allerersten Adresse gemausert, was nicht nur an Produktionen wie „Serverance“ oder „Ted Lasso“ liegt. Generell ist der Streamingdienst im Bereich Thriller-Serien gut ausgestattet, ab heute kommt eine neue interessante Serie dazu.

„H/JACK“ ab sofort verfügbar

Es handelt sich um eine Echtzeit-Serie, die Folgenlänge von 60 Minuten entspricht einer Stunde der Handlung – anders ist der Aufbau und die Anzahl der Folgen nicht zu erklären. Die Serie „24“ zeigte bereits äußerst erfolgreich, dass dieses Stilmittel hervorragend funktioniert. Elba spielt einen Vermittler, der sieben Stunden Zeit hat, über die Entführung einer Passagiermaschine auf dem Weg von New York nach London zu verhandeln.

Ab sofort lassen sich die beiden ersten Folgen abrufen, die restlichen fünf Episoden werden dann im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

