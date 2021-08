Home Apple Delta bremst: Apple verordnet Home-Office bis 2022

Delta bremst: Apple verordnet Home-Office bis 2022

Apple verschiebt abermals die Rückkehr in die Büros: Dieses Jahr werden die Beschäftigten nicht mehr an ihre Schreibtische zurückkehren. Frühestens könne ab Januar wieder über eine reguläre Arbeit in den diversen Apple-Standorten nachgedacht werden, weitere Verschiebungen sind aber möglich.

Apple wird in diesem Jahr seine Mitarbeiter nicht mehr aus dem Home-Office zurückholen, das geht aus einem intern an Beschäftigte verschickten Memo vom Donnerstag hervor, aus dem die Agentur Bloomberg zitiert. Danach werde Apple frühestens ab Januar die Rückkehr von Beschäftigten in die Büros prüfen.

Die Beschäftigten werden einen Monat vorher eine weitere Benachrichtigung über eine mögliche Rückkehr an ihre Standorte im Apple Park und an weiteren Standorten erhalten, heißt es. Daraus ergibt sich die reale Möglichkeit, dass eine weitere Verschiebung des Termins nötig werden könnte.

Delta-Variante bremst Pläne für Präsenzarbeit vielerorts aus

Hintergrund dieser Entscheidung ist die zuletzt wieder deutlich zunehmende Infektionsdynamik in den USA und vielen weiteren Ländern, in denen Apple aktiv ist. Getrieben wird das Infektionsgeschehen aktuell vor allem durch die deutlich ansteckendere Delta-Variante des Covid-19-Erregers.

Zuvor war eine Rückkehr in die Büros bei Apple für Oktober angepeilt worden. Einige Mitarbeiter werden die neuerliche Verschiebung zweifellos begrüßen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Anders als andere Unternehmen der Tech-Branche wie etwa Twitter strebt Apple aber grundsätzlich eine Rückkehr zur Präsenzarbeit an. Diese sei für Apples Firmenkultur und den Fortschritt der Produktentwicklungen unerlässlich, ließ das Unternehmen mehrmals wissen.

