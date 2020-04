DEALS: Philips Hue günstiger bei Amazon | spannende Sets bei tink!

Bei den heutigen Deals dreht sich alles um das Thema Licht. Ganz egal ob für den Innen- oder Außenbereich, die Philips Hue Produkte haben vieles zu bieten. Amazon bietet eine große Auswahl an reduzierten Produkten, wir haben euch die besten hier mal aufgelistet. Schaut euch die Angebote mal an und vielleicht ist das ein oder andere dabei, um euer Smart-Home-System zu erweitern:

Philips Hue LightStrip+ Basis Set (2m)- 37%

Ultrahell mit einem Lichtstrom von 1600 Lumen und steuerbar via App oder Amazon Alexa lässt sich das Hue LightStrip+ Basis Set (2m) einfach in euer System integrieren. Bei dem Basis Set spart ihr 37% zum ursprünglichen Verkaufspreis.

Philips Hue LightStrip+ Basis Set (ohne Bridge), 2m, flexibel erweiterbar, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Preis bei amazon* : Hersteller: PhilipsPreis bei amazon* : 49,99 EUR



Philips Hue LightStrip- Erweiterung -16%

Die 1 Meter Erweiterung gibt es bei Amazon aktuell für 20,95€, das bringt eine Ersparnis von 16%.

Philips Hue LightStrip+ Erweiterung für Basis Set (ohne Bridge), 1m, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot A+)

Preis bei amazon* : Hersteller: PhilipsPreis bei amazon* : 20,95 EUR



Philips Hue White Ambiance E27 LED Lampe Starter Set-11%

Weiter geht es mit dem Starter Set Philips Hue White Ambiance. Enthalten ist die Bridge, sowie 3 E27 LED Birnen und ein Dimmschalter.

Philips Hue White Ambience E27 LED 3-er Starter Set, dimmbar, alle Weißschattierungen, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 115,45 EUR



Philips Hue White & Color Ambiance GU10 -17%

Die passende Erweiterung zum Starter Set gibt es für 49,85€

Philips Hue White & Color Ambiance GU10 LED Lampe Erweiterung, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 48,90 EUR



Philips Hue LivingColors- 29%

Philips Hue LivingColors LED Tischleuchte Bloom, Erweiterung für alle Hue Starter Sets, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Preis bei amazon* : Hersteller: PhilipsPreis bei amazon* : 56,99 EUR



TINK-DEAL: Philips Hue Lily Komplettset -32%

Seid ihr auf der Suche nach einem Komplettset, um euren Garten aufzurüsten, dann haben wir bei tink genau das Richtige entdeckt. Aktuell könnt ihr bei dem Komplettset bestehend aus dem 3er- Philips Hue LED Spot Basis Kit, einer Lily Erweiterung und dem Outdoorsensor stolze 32% sparen.

–> Hier geht´s zum tink Philips Hue Lily Komplettset -32%

Philips Hue White & Col.-25%

Die dimmbare Tischleuchte lässt sich ganz einfach per Bridge in das bestehende System integrieren oder aber mittels Hue Bluetooth App separat bedienen. Auch eine Steuerung per Stimme über Echo Geräte oder Google Nest Geräte ist möglich, wenn die Philips Hue White & Col. Amb. LED Tischleuchte Go mit einer Bridge verbunden ist.

Philips Hue White & Col. Amb. LED Tischleuchte Go, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 59,99 EUR



Philips Hue Bridge- 23%

Die Bridge ist aktuell auch noch um 23% reduziert.

Philips Hue Bridge, zentrales, intelligentes Steuerelement des Hue Systems

Preis bei amazon* : Hersteller: PhilipsPreis bei amazon* : 45,99 EUR



Philips Hue Smart Button für 24,95€

Den Smart Button, um das Licht des Smart- Home-Systems ganz bequem zu dimmen gibt es einzeln für 24,95€ bei Amazon.

Philips Hue Smart Button, komfortables Dimmen ohne Installation

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 24,94 EUR



Philips Hue White and Color Ambiance -17%

Die Erweiterung zu dem Philips Hue Calla- System hat Amazon aktuell für 82,99€ im Angebot. Da sind immerhin 17% Ersparnis drinnen.

Philips Hue White and Color Ambiance LED Calla Erweiterung für den Aussenbereich, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 82,99 EUR



Philips Hue Bewegungssensor -12%

Und auch beim Bewegungssensor für 43,78€ spart man immerhin 6,21€.

Philips Hue Bewegungssensor für den Aussenbereich, integrierter Tageslichtsensor, schwarz

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 43,78 EUR



