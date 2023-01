Home Sonstiges DAZN zu teuer: Verbraucherschützer bereiten Sammelklage vor

DAZN zu teuer: Verbraucherschützer bereiten Sammelklage vor

Das  vergangene Wochenende war der abschließende Spieltag der Regular Season in der NFL und nun stehen die Playoffs an. Aaron Rodgers muss leider vom Sofa zuschauen. Er wird sicherlich einen Game Pass haben. Den braucht es auch in Deutschland oder man hat DAZN. Doch für den Sportstreaminganbieter könnten turbulente Wochen anstehen.

Was ist passiert?

Im vergangenen Jahr überraschte DAZN seine Kunden, indem man die Preise kurz nach der letzten Preiserhöhung auf 14,99€ nun auf 29,99€ gleich verdoppelte. Das Echo war immens und einstimmig, Apfelpage berichtete. Erschwerend kam hinzu, dass DAZN natives 1080p bis dahin noch gar nicht anbot, sondern erst später einführte. 4k sucht man übrigens bis heute vergeblich.

Verbraucherschützer wollen Sammelklage auf den Weg bringen

Man muss DAZN zugute halten, dass man mehr Livesport und zusätzliche andere Inhalte zeigt. Dies zieht natürlich höhere Kosten nach sich. Doch rechtfertigt dies einen satten Preisaufschlag von 100%?. Nach Sicht der Verbraucherschutz mitnichten, weshalb man nun eine sogenannte Musterfeststellungsklage anstrengen will. Dabei greift man auf die Argumentation zurück, mit der man auch schon bei Netflix erfolgreich war. Die Verbraucherschützer stören sich konkret daran, dass eine solch drastische Preiserhöhung nicht mit den eigenen AGB von DAZN vereinbar sei, so der Aufruf auf der Aktionsseite. Der Anbieter habe nicht transparent genug dargelegt, weshalb die Preise in solch einem Ausmaß gestiegen sind.

Betroffene sollen sich melden

Eine Musterfeststellungsklage entspricht dem, was in den USA eine Sammelklage ist und benötigt dafür erst einmal die Mithilfe von Betroffenen. Auf der verlinkten Aktionsseitekönnt ihr euch melden und euren Fall schildern. Das ist deshalb wichtig, da DAZN offenbar auch während eines laufenden Abonnements zu den alten Konditionen versuchte, die neuen Preise einzuziehen. Besagte Seite der Verbraucherzentrale informiert euch auch, welche Klagen bereits laufen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!