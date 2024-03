Home Sonstiges Das seht ihr diesen Monat bei Prime Video

Das seht ihr diesen Monat bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. März 2024 um 12:51 Uhr // Sonstiges // // 2 Kommentare

Der Monat März ist schon ein paar tage alt und wir sind noch die Neuzugänge bei Prime Video schuldig. Das ist jedoch kein großes Drama, denn bis auf das gestern gezeigte Spiel in der Champions League kommen die für diesen Monat angedachten Inhalte erst ab der nächsten Woche zu Prime Video.

Die Neuzugänge bei Prime Video in diesen Monat

Die Neuzugänge starten nämlich fast alle ab dem 14. März, vorher zeigt Prime Video als wirklichen Neuzugang nur das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Barcelona und SSC Neapel.

Die neuen Serien auf Prime Video

Invincible | Staffel 2

ab 15. März 2024

ab 15. März 2024 Gotham | Staffel 1-5

ab 15. März 2024

ab 15. März 2024 American Rust: Broken Justice | Staffel 2

ab 28. März 2024

ab 28. März 2024 The Baxters | Staffel 1-3

ab 28. März 2024

ab 28. März 2024 LOL: Last One Laughing | Staffel

Penny Dreadful: City Of Angels | Staffel 1

ab 31. März 2024

ab 31. März 2024 Penny Dreadful | Staffel 1-3

ab 31. März 2024

ab 31. März 2024 Yellowstone | Staffel 1-3

ab 31. März 2024

Live-Sport

Amazon überträgt an jedem Dienstag, an dem in der Champions League gespielt wird, das Spiel mit deutscher Beteiligung oder das jeweilige Topspiel übertragen.

12. März: Champions League Achtelfinale Rückspiel: FC Barcelona vs. SSC Neapel

Die neuen Filme auf Prime Video

Ricky Stanicky

ab 14. März 2024

ab 14. März 2024 Last Seen Alive

ab 14. März 2024

ab 14. März 2024 The Good Boss

ab 14. März 2024

ab 14. März 2024 57 Seconds

ab 15. März 2024

ab 15. März 2024 Frida

ab 15. März 2024

ab 15. März 2024 Sympathy for the Devil

16. März 2024

16. März 2024 Out of the Blue

ab 16. März 2024

ab 16. März 2024 Bait

ab 19. März 2024

ab 19. März 2024 The Fast And The Furious

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 The Fast And The Furious: Tokyo Drift

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 Fast & Furious

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 Fast & Furious 6

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 Fast & Furious 7

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 The Fate Of The Furious

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 2 Fast 2 Furious

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 Fast Five

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 Hunt

ab 20. März 2024

ab 20. März 2024 Ae Watan Mere Watan

ab 21. März 2024

ab 21. März 2024 Road House – Jake Gyllenhaal ist ein ehemaliger UFC-Kämpfer, der versucht, seiner dunklen Vergangenheit zu entkommen und seinen Hang zur Gewalt loszuwerden. Mit dem Ruf, der ihm vorauseilt, kommt Dalton mehr schlecht als recht über die Runden, als er von Frankie (Jessica Williams), der Besitzerin einer Bar in den Florida Keys, entdeckt wird. Sie stellt ihn als neuen Türsteher ein, in der Hoffnung, eine gewalttätige Bande, die für den Verbrecherboss Brandt (Billy Magnussen) arbeitet, davon abzuhalten, ihre geliebte Bar zu zerstören. Selbst im Verhältnis fünf zu eins sind Brandts Leute Daltons Fähigkeiten nicht gewachsen. Doch mit der Ankunft des skrupellosen Auftragskillers Knox (Conor McGregor) wird der Einsatz noch höher. Während die brutalen Schlägereien und das Blutvergießen eskalieren, erweisen sich die tropischen Keys als gefährlicher als alles, was Dalton je im Octagon erlebt hat.

ab 21. März 2024

Nope

ab 22. März 2024

ab 22. März 2024 Das letzte Opfer

ab 23. März 2024

ab 23. März 2024 Robin Hood

ab 23. März 2024

ab 23. März 2024 The Time Machine

ab 26. März 2024

ab 26. März 2024 Heroes of ’38

ab 27. März 2024

ab 27. März 2024 Boys in the Boat

ab 29. März 2024

Ohne Dolby Atmos – oder man zahlt Aufpreis

Die Einführung der Werbefrei-Option hat immens hohe Wellen geschlagen und sogar die Verbraucherschützer auf den Plan gerufen, Apfelpage berichtete. Außerdem wollen wir noch einmal in Erinnerung rufen, dass das normale Prime Video in Sachen Qualität abgewertet wurde. Amazon strich nämlich die Überstürzung für Dolby Atmos, Apfelpage berichtete

