Dreist: Prime Video streicht ohne Werbefrei-Abo Dolby Atmos und Dolby Vision

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. Februar 2024 um 13:30 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

2023 war für Abonnenten von Streamingdiensten ein unschönes Jahr, nahezu alle Anbieter haben ihre Preise erhöht. Amazon hielt sich mit Prime Video vornehm zurück, nur um jetzt umso negativer hervorzustechen. Rund eine Woche nach der Einführung des Werbefrei-Abos schraubt man den Leistungsumfang des regulären Prime-Video-Zugang im erheblichen Maße zurück.

Normale Prime Kunden verlieren Dolby Atmos und Dolby Vision

Das Werbefrei-Abo für zusätzliche 2,99 Euro pro Monat, wodurch sich der Preis von 89,90 Euro effektiv auf 125,78 pro Jahr erhöht, wurde erst zum vergangenen Wochenstart scharfgeschaltet. Die restliche Woche nutzte Prime Video, um den Leistungsumfang erheblich zurecht zu stutzen. Wie das Portal4kFilme auf Leserzuschrift evaluierte, streicht Amazon den Kunden ohne das Werbefrei-Abo die Unterstützung für Dolby Atmos und Dolby Vision zusammen.

Trotz gleichem Preis können Kunden Inhalte also nur noch in Dolby Digital 5.1 und in 4k mit HDR10. Besonders dreist an der Tatsache, nirgends lassen sich Hinwiese zu diesem Downgrade finden. Somit lässt dies nur einen Rückschluss zu, Prime Video will Kunden mit aller Macht dazu drängen, das Werbefrei-Abo abzuschließen.

„Watch Party“ ist ebenfalls nur mit Werbefrei-Abo verfügbar

Doch damit nicht genug, Amazon hat im Zusammenhang mit der Herabstufung seiner Prime-Video-Leistungen noch weitere Einschränkungen versteckt. Auch die Funktion „Watch Party“, also das gemeinsame Ansehen von Filmen und Serien mit anderen Nutzern an einem entfernten Ort, setzt jetzt zusätzlich zum Standard-Abonnement von Amazon Prime beziehungsweise Prime Video die Buchung der Werbefrei-Option für 3 Euro voraus.

