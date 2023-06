Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Blutgold“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Juni 2023 um 17:41 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wetter ist fantastisch, der Sommer hat seinen endgültigen Einzug geschafft. Wer den Wocheneinkauf sowie den Wohnungsputz erledigt hat, sucht vielleicht nach etwas Entspannung. Wie wäre es denn mit einem spannenden Buch? Apple hat da vielleicht genau das Richtige für Euch.

Das E-Book der Woche

Legendär und originell

Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. Glücksspiel, illegale Wetten, kleinere Diebstähle – so sehen die Geschäfte der Brüder Sass aus. Doch dann gerät ihre ganze Familie ins Visier der Polizei, als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet werden. Die Ermittlungen drohen für sie in einer Katastrophe zu enden. Bis ihre verschollen geglaubte Tante Antonia auftaucht und das Heft in die Hand nimmt. Mir ihrer Hilfegelingt es den Brüdern Sass nicht nur, vorerst den Kopf aus der Schlinge zu ziehen – ihnen steht auch ein einzigartiger krimineller Aufstieg bevor, der nicht nur die Polizei, sondern auch mächtige Neider auf den Plan ruft. Packend und nach wahren Begebenheiten erzählt – wie die Verbrecherbande Sass ganz Berlin in Aufruhr versetzt

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

